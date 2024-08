Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei schwarze 3er BMW stoßen zusammen

Bad Driburg (ots)

Zwei schwarze 3er BMW sind bei einem Unfall im Bad Driburger Innenstadtbereich zusammengestoßen und beschädigt worden. Ein Fahrer wurde leicht verletzt.

Die beiden BMW fuhren am Mittwoch, 31. Juli, gegen 21.45 Uhr zunächst hintereinander die Lange Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als der vorausfahrende BMW nach rechts blinkte, um in den Rosenmühlenweg einzubiegen, versuchte der 19-jährige Fahrer des hinteren BMW rechts daran vorbeizufahren, um ebenfalls in den Rosenmühlenweg einzubiegen. Dabei traf er die er rechte Fahrzeugseite des ersten BMW und schleuderte ihn frontal in die gegenüberliegende Betonmauer. Die 18-jährige Fahrerin des ersten BMW wurde vor Ort medizinisch versorgt. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste in eine Werkstatt gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

