Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geländewagen kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Beverungen (ots)

Auf der L838 in Richtung Beverungen-Haarbrück war am Mittwoch, 31. Juli, ein 21-Jähriger mit einem grünen Geländefahrzeug unterwegs. Kurz vor Haarbrück kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den Graben und das Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Geländewagen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

