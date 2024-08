POL-HX: Der Schnellste wird mit 163 km/h gemessen

Bad Driburg (ots) - Zwei schwarze 3er BMW sind bei einem Unfall im Bad Driburger Innenstadtbereich zusammengestoßen und beschädigt worden. Ein Fahrer wurde leicht verletzt. Die beiden BMW fuhren am Mittwoch, 31. Juli, gegen 21.45 Uhr zunächst hintereinander die Lange Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als der vorausfahrende BMW nach rechts blinkte, um in den Rosenmühlenweg einzubiegen, versuchte der 19-jährige ...

