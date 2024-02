Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Watzdorf (ots)

Am Donnerstag, gegen 11.55 Uhr, befuhr der 64-jährige Fahrer eines LKW die B 88 von Watzdorf kommend in Richtung Bad Blankenburg. Während dem dann folgenden Abbiegevorgang des LKW in eine Liefereinfahrt kam es zwischen dem LKW und dem 20-jährigen Fahrer eines PKW zum Zusammenstoß, in der Folge der PKW gegen die Leitplanke gestoßen wurde. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bis zum Ende der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 88.

