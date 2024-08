Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nächtliche Regenfälle sorgen für Einsätze und Straßensperrungen

Kreis Höxter (ots)

Die starken Regenfälle in der Nacht von Donnerstag, 1. August zu Freitag, 2. August, haben im Kreis Höxter bei Polizei und Feuerwehren für zahlreiche Einsätze gesorgt. Zeitweise mussten Straßen wegen Überflutungen gesperrt werden. Besonders gravierend waren die Auswirkungen in Brakel-Rheder. Hier musste stand die Ortsdurchfahrt B252 mehrere Stunden unter Wasser und musste anschließend bis in die Mittagsstunden aufwändig gereinigt werden.

Die Leitstelle der Polizei registrierte insgesamt 18 Einsätze, bei denen die meisten gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren abgearbeitet wurden. Es begann gegen 19 Uhr, als sich bei Nieheim auf der L951 Wasser staute. Durch die Freilegung eines verstopften Gulli-Abflusses konnte hier aber schnell Abhilfe geschaffen werden. Gegen 19.50 Uhr trafen die ersten Meldungen aus Beverungen ein, als am Ulmenweg und an der Langen Straße Wasser in Kellerräume zu laufen drohte. Auch die Straße "Hinterm Brink" wurde überspült.

Um 20.15 Uhr war in Höxter-Ottbergen der Bahnübergang an der Abzweigung Bruchhausen überflutet. Züge konnten den Bereich noch langsam passieren. In Bad Driburg gegen 20.45 Uhr wurde ein überspülter Bereich des Konrad-Adenauer-Rings gemeldet. Wenig später musste in Bad Driburg die Brakeler Straße wegen Überflutung gesperrt werden.

Ab 21 Uhr liefen in Brakel-Rheder Wassermassen über weite Teile der Ortsdurchfahrt B 252, so dass die Strecke für die weitere Nacht gesperrt werden musste. Erst am Morgen konnten die zuständige Behörde Straßen NRW mit den Aufräumarbeiten beginnen. Um die Bundesstraße von angespülten Hölzern und Schlamm zu befreien, waren schwere Räumgeräte notwendig, wie sie sonst im Winterdienst eingesetzt werden.

In Borgentreich wurde gegen 21 Uhr eine Überflutung in der Emmerkertorstraße gemeldet. Im Ortsteil Bühne hatte sich um 23.55 Uhr in einem überfluteten Bereich der L838 ein Auto festgefahren. Es musste abgeschleppt werden. Auch bei Steinheim war auf der Nieheimer Straße ein Auto in das Hochwasser geraten und musste abgeschleppte werden.

Die Überflutungen in Beverungen hatten in der Nacht insbesondere im Gebiet der Bever im Bereich "Hinterm Brink" zugenommen. Einzelne Häuser des Straßenzuges wurden vorsorglich evakuiert, auch der Strom vorübergehend aus Sicherheitsgründen abgestellt. Um 6.30 Uhr konnte die Stromversorgung wieder angestellt werden.

Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

