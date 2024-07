POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Diebstahl eines Smartphones

Mannheim (ots) - Am Freitag, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 44-jähriger mit seinem Mercedes die Straße "Auf dem Sand" in nördliche Fahrtrichtung. Etwa auf Höhe der Asterstraße stellt er fest, dass er eine Abzweigung verpasst hat und wollte daher wenden. Hierbei kollidierte er mit einem in selbige Richtung fahrenden Motorrad (Dreiradroller) der Marke Kymco. Der ...

mehr