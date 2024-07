Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall mit SUV schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 44-jähriger mit seinem Mercedes die Straße "Auf dem Sand" in nördliche Fahrtrichtung. Etwa auf Höhe der Asterstraße stellt er fest, dass er eine Abzweigung verpasst hat und wollte daher wenden. Hierbei kollidierte er mit einem in selbige Richtung fahrenden Motorrad (Dreiradroller) der Marke Kymco. Der 25-jährige Fahrer stürzte durch die Kollision zu Boden und erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Die Ermittlungen zum geneuane Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell