Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Einparken - Fußgängerin leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (1.7.) fuhr ein 59-jähriger Hiddenhauser um 12.00 Uhr mit seinem Ford auf dem Nordring in Richtung Bahnhofstraße. Er beabsichtigte er auf Höhe der Einmündung Nordring/Bahnhofstraße in eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Parklücke einzuparken. Dafür hielt er den Ford zunächst an und legte dann den Rückwärtsgang ein, um in die Parklücke zu fahren. Zeitgleich überquerte jedoch eine 89-jährige Bünderin mit ihrem Rollator die Bahnhofstraße. Sie wurde von dem rückwärtsfahrenden Ford erfasst und stürzte zu Boden. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde die Frau mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

