POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Brand einer Gartenhütte

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gg. 23:30 Uhr, wurde der Polizei der Brand einer Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage im Bereich Bösfeld, Weg V, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Hütte bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf andere Gartenhütten verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste eine angrenzend verlaufende Gleisanlage gesperrt werden. Zu größeren Beeinträchtigungen im Bahnverkehr war es nicht gekommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen.

