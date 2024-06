Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Hessenau (ots)

Auf der Landstraße 3080 ereignete sich am Donnerstagnachmittag zwischen Hessenau und Schönau ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Fahrzeugen. Hierbei wurden drei Personen teils schwer verletzt - ein Mann war zunächst in einem der Fahrzeuge eingeklemmt und musste durch Kameraden der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde im Anschluss, aufgrund der Schwere der Verletzungen, mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Zur Klärung der Unfallursache unterstützt ein Sachverständiger die Unfallaufnahme der Polizei. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße 3080 war zwischen Hessenau und Schönau für mehr als drei Stunden voll gesperrt.

