Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter greift Mann in Tankstelle an (17.06.2024)

Konstanz (ots)

Zu einer Körperverletzung ist es am Montagnachmittag in einer Tankstelle an der Reichenaustraße gekommen. Gegen kurz nach 16 Uhr befand sich ein 49-jähriger DHL-Fahrer zum Bezahlen an der Kasse. Während es zu Verzögerungen beim Bezahlvorgang kam, trat ein Unbekannter von hinten an den 49-Jährigen heran, fragte, ob dieser Stress wolle und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließ der Angreifer die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 190 Zentimeter groß, muskulöse Statur, kurze Haare, Bart. Bekleidet war der Angreifer mit einer Jeans, schwarzem T-Shirt, weißen Nike Schuhen und einem beigefarbenen Cap. Zudem hatte er mehrere Tattoos auf dem rechten Arm.

Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell