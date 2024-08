Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Gefährdung des Straßenverkehrs

Speyer (ots)

Am Montag, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Pkw die Untere Langgasse und bog, entgegen der Einbahnstraßenregelung, nach links in die Mühlturmstraße ab. Hierbei konnten Passanten beobachten, wie der Mann immer wieder Gas gab und sein Fahrzeug anschließend ausrollen ließ. Als der 86-Jährige nach rechts auf einen Parkplatz fahren wollte, beschleunigte der Mann aus noch ungeklärter Ursache und überfuhr einen ca. 1,50 Meter hohen Zaun. Der Zaun fungierte als Rampe, sodass er schlussendlich auf zwei parkenden Pkw zum Stehen kam. Verletzt wurde hierdurch niemand. Da Zweifel an der Eignung des Fahrers zum Führen eines Kraftfahrzeuges bestanden, wurde sein Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Das Fahrzeug musste anschließend mittels Kran abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte in einem sechsstelligen Bereich liegen.

