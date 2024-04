Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschädigter gesucht

Germersheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gestern Abend die Polizei, weil es in der Grünanlage beim Wasserturm in Germersheim (Nachtigallenweg) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein soll. Der Angreifer habe sein Opfer zu Boden geschubst und ihm dann Zigaretten aus der Hosentasche entwendet. Das bislang unbekannte jugendliche Opfer wäre im Anschluss unverletzt geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte der stark alkoholisierte Angreifer ermittelt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

