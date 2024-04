Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Landau (ots)

Am 08.04.2024 befuhr gegen 08:25 Uhr eine 48-jährige VW-Fahrerin die Straße "Im Justus" in Richtung Hainbachstraße in Landau. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt einer 65-jährigen Hyundai-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der PKW VW wurde durch den Aufprall gegen eine Straßenlaterne und der PKW Hyundai gegen einen Holzpfeiler geschleudert. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der PKW Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 5500 Euro. Die VW-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

