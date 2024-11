Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nördl. Landkreis - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Habichtstraße in Waghäusel-Wiesental eingedrungen. Auf ihrem Beutezug nahmen die Einbrecher Bargeld an sich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es ebenfalls am Samstag in Zeutern. Hierbei verschafften sich Unbekannte zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr über eine aufgehebelte Kellertür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

