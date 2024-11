Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Betrüger erbeuten Goldmünzen und Goldbarren mit "Schockanruf" - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Betrügern gelang es am Donnerstagnachmittag eine 76-jährige Frau aus Marxzell mittels eines "Schockanrufs" zu täuschen und Goldmünzen sowie Goldbarren im Wert von mehreren zehntausend Euro zu erbeuten.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Betrüger zunächst telefonisch Kontakt mit der Geschädigten auf. Am Telefon soll sich ein Mann als Polizeibeamter ausgegeben haben. Dieser teilte der 76-Jährigen mit, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Die Frau wurde daraufhin zum Abholen mehrerer Goldmünzen bei ihrer Bank bewegt. In der Folge übergab sie wohl zwischen 16:00 und 18:30 Uhr die Goldmünzen sowie weitere Goldbarren aus ihrem Besitz auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Huttenkreuzstraße in Ettlingen an einen bislang unbekannten Mann.

Der Abholer, der sich offenbar als Rechtsanwalt ausgab, soll etwa 165 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine Wollmütze getragen. Die Geschädigte schätzt ihn auf etwa 30 Jahre.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Elias Pick, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell