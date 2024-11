Polizei Köln

POL-K: 241107-2-K/REK Tötungsdelikt in Pulheim - Tatverdächtiger im Kosovo festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 8. September 2023, Ziffer 3, 30. September 2024, Ziffer 1 und 16. September 2023, Ziffer 1:

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach Zeugenhinweisen infolge der Berichterstattung in der Sendung "Aktenzeichen XY" vom 2. Oktober 2023 hat eine Spezialeinheit der kosovarischen Polizei den 26 Jahre alten Gesuchten am Donnerstag (17. Oktober) in der Nähe von Mitrovica festgenommen. Im Zuge der Rechtshilfe hatte daraufhin die Staatsanwaltschaft Köln die Auslieferung beantragt. Der Beschuldigte wurde nach Köln überführt und soll heute (7. November) einem Haftrichter zur Verkündung des Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts des Mordes vorgeführt werden.

Nach Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Köln soll der Festgenommene im September 2023 einen 85 Jahre alten Senior in Pulheim getötet haben. Bereits am 15. September 2023 hatte die Polizei in Osnabrück zwei mutmaßliche Mittäter (19, 20) festgenommen. (cg/de)

