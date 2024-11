Polizei Köln

POL-K: 241107-1-K Scharfe Schusswaffen und Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt - vorausgegangen war ein Einsatz wegen eines Randalierers

Köln (ots)

Streifenteams der Polizei Köln haben am Mittwochabend (6. November) insgesamt acht scharfe Schusswaffen, mehrere Hieb- und Stichwaffen sowie unterschiedliche Drogen in einer Wohnung in Köln-Poll sichergestellt. Vor Ort nahmen sie einen 19 Jahre alten Beschuldigten vorläufig fest. Ursprünglich waren die Polizisten von Anwohnern in die Straße "An den Rolshover Gärten" gerufen worden, weil ein junger Mann in einer Wohnung laut brüllen und offenbar gegen Möbel und Wände schlagen sollte.

Als die Einsatzkräfte das Mehrfamilienhaus erreichten und bei dem mutmaßlichen Randalierer klingelten, öffnete dieser die Tür. Um nach seinem Ausweis zu suchen, verschwand er im hinteren Teil der Wohnung. Die Beamten folgten ihm und entdeckten neben einer Plastiktüte voller Cannabis eine Pistole auf einem Sofa. Sofort legten sie dem Verdächtigen Handschellen an und erwirkten einen richterlichen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung.

Dabei entdeckten die Polizisten sieben weitere Schusswaffen, eine Machete, einen Kurzsäbel sowie mehr als 600 Gramm Kokain. Der junge Mann, der die Wohnung vor wenigen Tagen von einem Bekannten übernommen haben will, soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/sb)

