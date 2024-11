Polizei Köln

POL-K: 241106-1-K Einbruch in Einfamilienhaus - zwei Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin (56) haben Polizisten am Dienstagabend (5. November) zwei mutmaßliche Einbrecher im Stadtteil Eil festgenommen.

Die 56-Jährige Zeugin hatte die Polizei gegen 18.30 Uhr angerufen, nachdem sie einen lauten Knall gehört und drei dunkel gekleidete Männer in einem benachbarten Garten entdeckt hatte. Den 37-jährigen Tatverdächtigen stellten die Polizisten aufgrund der guten Beschreibung der Zeugin noch in unmittelbarer Tatortnähe. Auch sein mutmaßlicher Mittäter kam nicht weit. Ein zweites Streifenteam traf den 35-Jährigen auf der Mozartstraße an. Bei ihm fanden die Polizisten einen Handschuh, dessen Gegenstück ein Diensthund in der Nähe des Tatorts erschnüffelte. Dem dritten Tatbeteiligten gelang die Flucht - mutmaßlich mit dem gestohlenen Goldschmuck.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll er dunkel gekleidet gewesen und in unbekannte Richtung weggelaufen sein.

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges in der Umgebung gesehen oder kann Hinweise auf den Flüchtigen geben?

Der 35-Jahre alte Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bereits einschlägig in Erscheinung getreten. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell