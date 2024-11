Polizei Köln

POL-K: 241104-5-K 83-jähriger Senior aus Köln-Sülz vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit einem Foto fahndet die Polizei Köln nach dem vermissten 83 Jahre alten Claus S. Der 83-jährige wird seit Sonntagabend (27. Oktober) vermisst. Der an Demenz erkrankte Senior wurde zuletzt in seiner Wohnung in der Neuenhöfer Allee in Köln-Sülz gesehen. Er ist 1,75 Meter groß und schlank. Es muss davon ausgegangen werden, dass er nicht mehr alleine nach Hause findet.

Die Polizei Köln bittet dringend um Mithilfe und fragt:

Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Ein Foto ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/150352

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 62 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell