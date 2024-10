Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger hatten keine Chance

Suhl (ots)

Gleich vier Mal versuchten unbekannte Betrüger am Dienstag ihr Glück bei Senioren in Suhl. Sie riefen ihre potentiellen Opfer an und gaukelten ihnen vor, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht hätten. Alle Angerufenen durchschauten, wenn auch zum Teil unter Schock stehend, die Betrugsmasche und gingen nicht auf die Forderungen ein. Es entstand glücklicherweise kein finanzieller Schaden. Bleiben auch Sie so wachsam und fallen Sie nicht auf derartige oder andere Betrugsmaschen herein. Die Täter wollen nur eines - Sie in Schockstarre versetzen und Sie auf diese Weise zu unüberlegten Handlungen nötigen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände und übermitteln Sie niemals Kontodaten! Beenden Sie die Gespräche und informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell