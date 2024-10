LPI-SHL: Anhänger geklaut

Schönbrunn (ots) - Etwa 1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 11:00 Uhr in der Mühlenstraße in Waldau. Er beschädigte die Fassade eines Hauses und entfernte sich unerkannt in Richtung Schönbrunn. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0273831/2024. Rückfragen bitte an: ...

