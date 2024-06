Polizei Düsseldorf

POL-D: UEFA EURO 2024 - Terminerinnerung - Einladung zur Pressekonferenz - Polizei und Stadt Düsseldorf stellen Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen während der Europameisterschaft vor

In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Düsseldorf als eine der vier Spielstätten in Nordrhein-Westfalen erwartet und begrüßt in diesen Wochen eine Vielzahl an Fans und Besuchern aus der ganzen Welt.

Im Rahmen einer Pressekonferenz möchten der Polizeiführer des EM-Einsatzes Herr Leitender Polizeidirektor Dietmar Henning und die Beigeordnete der Stadt Düsseldorf für Ordnung, Bürgerservice und Sport Frau Britta Zur die Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen seitens der Polizei Düsseldorf und der Stadt Düsseldorf erläutern und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

Wann: Montag, 10. Juni 2024, 10:00 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Düsseldorf, Derendorfer Allee 4, 40476 Düsseldorf, 1. Etage, Raum 01.A.18.

Zu der Pressekonferenz laden wir alle interessierten Journalistinnen und Journalisten ein.

