POL-K: 241104-3-K Polizisten stellen bei Wohnungsdurchsuchung Bargeld, Drogen und diverse Waffen sicher - Foto

In der Wohnung eines Kölners (36) in Köln-Kalk haben Polizisten am Sonntagnachmittag mehr als 13.000 Euro Bargeld, Drogen sowie diverse Hieb-, Stich- und auch Schusswaffen sichergestellt. Der Mann war gegen 14.15 Uhr einem Streifenteam auf der Straße "Markt" aufgefallen und kontrolliert worden. Bei der Personendurchsuchung fanden die Polizisten mehrere mit Heroin gefüllte Druckverschlusstütchen und sogenannte Bubbles in seiner Bauchtasche. Ein Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung seiner Wohnung in der Steinmetzstraße an.

Dabei kam ein regelrechtes Waffenarsenal zum Vorschein: Ein Luftgewehr, eine Armbrust, zwei Sportschützenbögen, Tomahawks, Sicheln, Macheten, diverse Messer in unterschiedlichen Variationen sowie ein ballistischer Helm mit dazugehöriger Schutzweste und eine Schirmmütze der Polizei. Zu den aufgefundenen Waffen, der Herkunft des sichergestellten Geldes und zu den mehr als 50 Gramm Heroin hat der 36-Jährige bislang keine Angaben gemacht. Derzeit sitzt der Beschuldigte im Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/sb)

