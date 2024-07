Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vier Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kurfürstenstraße/Uferblick;

Unfallzeit: 24.07.2024; 13.10 Uhr;

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Gronau ereignet hat. Ein 59-jähriger Autofahrer hatte gegen 13.10 Uhr die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Losser Straße befahren. Ein 20-jähriger Gronauer beabsichtigte von der Uferstraße aus in die Kurfürstenstraße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Verkehrsteilnehmer sowie zwei Beifahrer des 20-Jährigen wurden leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell