POL-WAF: Ahlen. Polizisten stellten ein Messer sicher

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 6.10.2024, 5.15 Uhr randalierte ein 33-Jähriger in einem Club an der Hammer Straße in Ahlen. Als Polizisten am Einsatzort eintrafen, beobachteten sie, wie der Ahlener eine Gruppe beschimpfte und Personen zur Seite schubste. Auch gegenüber den Einsatzkräfte verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv und versuchte diese ebenfalls zu schubsen. Zur Verhinderung von Straftaten nahmen die ...

mehr