Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalier im Club - Ingewahrsamnahme folgte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 6.10.2024, 5.15 Uhr randalierte ein 33-Jähriger in einem Club an der Hammer Straße in Ahlen. Als Polizisten am Einsatzort eintrafen, beobachteten sie, wie der Ahlener eine Gruppe beschimpfte und Personen zur Seite schubste. Auch gegenüber den Einsatzkräfte verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv und versuchte diese ebenfalls zu schubsen. Zur Verhinderung von Straftaten nahmen die Beamten den 33-Jährigen in Gewahrsam. Sie brachten den Mann zu Boden, fesselten ihn und mussten ihn zum Streifenwagen tragen. Während des Einsatzes beleidigte der Ahlener die Polizisten und versuchte diese weiterhin anzugreifen. Da er versucht hatte, die Beamten anzuspucken, wurde ihm eine sogenannte Spuckhaube über den Kopf gezogen. Der offensichtlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehende 33-Jährige wurde am Sonntagabend aus dem Gewahrsam entlassen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

