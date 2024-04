POL-HWI: Erstmeldung: Beidseitige Vollsperrung A14 Höhe Jesendorf nach Unfall eines Lastkraftwagens

Gägelow (ots) - In der Nacht zum 19. April kam es zu einem Einbruch in einen Agrarbetrieb in der Gemeinde Gägelow, bei dem Pflanzenschutzmittel sowie Traktorentechnik entwendet wurden. Unbekannte Täter haben sich gegen 1:00 Uhr nachts gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in Neu Weitendorf verschafft und stahlen dort Pflanzenschutzmittel sowie Traktorentechnik im Wert von mehreren tausend Euro. Der Kriminaldauerdienst konnte am Tatort Spuren sichern. Die Kriminalpolizei hat ...

