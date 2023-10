Polizei Hamburg

POL-HH: 231027-3. Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.10.2023, 23:20 Uhr

Tatorte: Hamburg-Harburg, Konsul-Renck-Straße und Wilstorfer Straße

Im Rahmen einer Auseinandersetzung im Harburger Phoenix-Viertel haben gestern Abend zwei Männer Schussverletzungen davongetragen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Anwohner alarmierten gestern Abend die Polizei, nachdem sie von einem Hinterhof an der Konsul-Renck-Straße einen lautstarken Streit sowie Schussgeräusche vernommen hatten. Wenig später eintreffende Einsatzkräfte fanden in einem nahegelegenen Kiosk an der Wilstorfer Straße den durch einen Schuss schwer verletzten 29-Jährigen vor. Rettungskräfte versorgten und transportierten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Im Rahmen der Fahndung mit rund 20 Funkstreifenwagen stießen die Polizisten auf einen mit drei Personen besetzten weißen Mercedes, welcher vor einem Harburger Krankenhaus vorfuhr. Neben dem 33-jährigen Fahrer sowie seinem 46 Jahre alten Beifahrer befand sich noch ein 28-jähriger Mitfahrer mit einer Schussverletzung in dem Pkw. Der Mann wurde notoperiert, sein Zustand ist mittlerweile stabil. Einsatzkräfte nahmen den Fahrer und seinen Beifahrer daraufhin vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, in deren Rahmen unter anderem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Die 33 und 46 Jahre alten Männer wurden nach einer ersten Sachverhaltsklärung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Tatverdacht entlassen.

Mittlerweile hat das örtlich zuständige LKA 183 die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise im Hinblick auf die Auseinandersetzung geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

