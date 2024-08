Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchte Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Oberndorf (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein unbekannter Täter einen Pkw in der Hauptstraße in Oberndorf zu beschädigen. Gegen 05:00 Uhr wurde eine kleine CO2-Kartusche (circa 16 Gramm) durch den Täter unter dem Pkw deponiert und dort zur Explosion gebracht. Später konnten die Überreste der Gaskartusche aufgefunden und gesichert werden. Glücklicherweise ist kein Sachschaden an dem betroffenen Pkw entstanden. Die Polizeiinspektion Rockenhausen ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

