POL-REK: 240216-1: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Erftstadt

Erftstadt-Blessem (ots)

Autofahrerin geriet in den Gegenverkehr

Am Donnerstagvormittag (15. Februar) sind zwei Frauen (39, 65) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Blessem verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Patientinnen. Die 39-Jährige brachten sie vorsorglich zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Hinzugerufene Polizisten sicherten die Unfallstelle, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Nach ersten Ermittlungen wollte die 65-Jährige gegen 9.30 Uhr in ihrem BMW von der Frauenthaler Straße auf die Bundesstraße 265 auffahren. In der langgezogenen Rechtskurve der Zubringertangente geriet ihr Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenspur. Dort kollidierte ihr Auto mit dem Suzuki der 39-Jährigen. Anschließend kam es ebenfalls zum Zusammenstoß mit dem Renault eines 70-jährigen Autofahrers.

Alle drei Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Fachfirmen kümmerten sich um den Abtransport der Autos. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Unfallstelle ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (he)

