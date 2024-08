Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung und Bedrohung

Meisenheim (ots)

Tatverdächtiger beschädigt Sanitäranlagen und bedroht Gastwirt. Am Sonntagnachmittag fiel ein 35 Jahre alter Mann in einem Schnellimbiss negativ auf. Zunächst riss er in den Toilettenräumen ein Waschbecken von der Wand. Anschließend bedrohte er auch noch den Inhaber. Noch vor dem Eintreffen der Streife entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung aufgenommen. |pilek

