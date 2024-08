Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Parkplatz Quaiders Berg - PKW geht in Flammen auf

A6/Parkplatz Quaidersberg (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 58 jähriger Fahrzeugführer die Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Kurz vor dem Parkplatz Quaiders Berg bemerkte er den Geruch von Kraftstoff in seinem Fahrzeug. Um sein Fahrzeug zu überprüfen, fuhr er auf den Parkplatz. Als der Fahrer sein Fahrzeug verließ, bemerkte er schon eine Rauchentwicklung im Motorraum. Kurz darauf fing das Fahrzeug an zu brennen und stand nach wenigen Sekunden bereits in Vollbrand. Der Fahrer konnte noch seinen mitgeführten Anhänger entkoppeln und "retten". Eintreffende Einsatzkräfte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern sperrten den Parkplatz ab und evakuierten zwei LKW-Fahrer. Die alarmierte Feuerwehr war mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. |PASt

