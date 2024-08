POL-PDKL: Drängler auf der A 6 Geschädigte gesucht

Rockenhausen (ots) - In der Zeit vom 26.07.2024 bis zum 29.07.2024 beschädigten bislang unbekannte Täter eine Wand der Donnersberghalle in Rockenhausen. Es wurden mehrere Schriftzüge aufgesprüht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Kaiserslautern Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 06361 / 917-0 E-Mail: ...

