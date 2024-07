POL-PDKL: Von der Fahrbahn abgekommen....

Polizeidirektion Kaiserslautern

BAB 63; Wartenberg-Rohrbach

Am frühen Mittwochmorgen befuhr ein LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die BAB 63 in Richtung Kaiserslautern. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 47-Jährige mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer versuchte Gegenzulenken und verlor dadurch jedoch vollständig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit der seitlichen Schutzplanke und einem Wildschutzzaun, bevor der Sattelzug in einer Böschung zum Stehen kam. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und kam mit dem RTW ins WPK Kaiserslautern. Am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, war auch die Freiwillige Feuerwehr Winnweiler im Einsatz. Zur Bergung des Sattelzuges musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Schaden dürfte sich auf ca. 50.000 EUR belaufen.

