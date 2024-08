Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den roten Opel Corsa beschädigt?

Lauterecken (ots)

Unfallverursacher kümmert sich nicht um Sachschaden. Am Freitagmorgen hatte eine PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Schloßgasse abgestellt. Als sie gegen 17:00 Uhr wieder zu ihrem PKW musste sie feststellen, dass an der Fahrerseite des Fahrzeuges ein Unfallschaden vorhanden war. Zur Klärung des Vorfalles sucht die Polizei mögliche Zeugen, denen in der Zwischenzeit etwas aufgefallen ist. Diese werde gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell