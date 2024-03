Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand eines LKW an der Siegenbeckstraße

Hamm-Uentrop (ots)

Ein LKW der Marke Daimler brannte am Mittwochabend, 6. März, an der Siegenbeckstraße. Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 21.25 Uhr verständigt und begaben sich zur Brandörtlichkeit.

Kräfte der Feuerwehr löschten das Fahrzeug, das auf einem Parkstreifen abgestellt war.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die möglichen Zeugen in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell