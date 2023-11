Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW erfasst 47-jährige Fußgängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Am Dienstagabend (21. November) gegen 19:30 Uhr überquerte eine 47-Jährige die Friedrich-Lange-Straße am dortigen Fußgängerüberweg. Ein PKW, der von der Friedrich-Lange-Straße kam und rechts auf die Bottroper Straße abbog, erfasste die Fußgängerin und flüchtete in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht den flüchtigen Unfallbeteiligten. Der PKW soll die Passantin mit der Beifahrerseite erfasst haben, so dass das Fahrzeug auf der rechten Seite möglicherweise Beschädigungen aufweist.

Wenn Sie Hinweise zum Unfallbeteiligten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

