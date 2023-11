Polizei Essen

POL-E: Essen: Schlägerei auf geschlossenem Weihnachtsmarkt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Mittwochnacht (22. November) schlugen sich auf dem Kennedyplatz zwei Gruppen. Bei der Schlägerei setzten die Männer mutmaßlich Stühle, Glasflaschen und verbotene Schlagwerkzeuge ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem der Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt längst geschlossen hatte und keine Besucher mehr vor Ort waren, wurde die Polizei zum Kennedyplatz gerufen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die auch nach den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes vor Ort sind, meldeten gegen 23:50 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen. Sowohl Stühle, Glasflaschen als auch verbotene Schlagwerkzeuge kamen mutmaßlich bei der Auseinandersetzung zum Einsatz. Mehrere Stühle gingen dabei zu Bruch.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes trennten die Männer, die dann alle in Richtung Limbecker Platz rannten. Durch die Polizei wurde ein bosnisch-herzegowinischer Mann angetroffen, der eine stark blutenden Kopfplatzwunde hatte und vermutlich an der Schlägerei beteiligt war. Der 27-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, flüchtete nach einem ersten Gespräch mit den Beamten. Nach einer kurzen Verfolgung wurde er jedoch eingeholt und festgehalten. Der Mann wurde, nachdem die Platzwunde im Krankenhaus versorgt worden ist, in Gewahrsam genommen.

Laut Zeugen habe es sich bei der einen Gruppe um drei 20 bis 30-jährige Osteuropäer gehandelt und bei der anderen Gruppe um mehrere Schwarze Männer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen und sucht nach Zeugen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201-829/0 bei dem Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen./Hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell