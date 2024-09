Polizei Köln

POL-K: 240930-1-K/REK/OS Senior tot in Einfamilienhaus aufgefunden - Öffentlichkeitsfahndung bei Aktenzeichen XY nach Raubüberfall in Pulheim

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 8. September 2023 Ziffer 3, 16. September 2023 Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5598815 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5604517

Die Kriminalpolizei fahndet aktuell mit Lichtbildern nach zwei Männern (26,28), die gemeinsam mit zwei bereits verurteilten Komplizen im September 2023 einen Rentner (85) in seinem Haus in Pulheim überfallen haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen der eingerichteten Mordkommission hatten sich die beiden mittlerweile identifizierten Männer unmittelbar nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Unter anderem zeigen die nun veröffentlichten Aufnahmen den 28 Jahre alten Tatverdächtigen am Flughafen in Düsseldorf.

Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass die aus Osnabrück stammenden Gesuchten zwischenzeitlich wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind, um sich in ihrem gewohnten Lebensumfeld aufhalten zu können.

In diesem Zusammenhang hofft das Ermittler-Team auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Fahndungsaufruf wird daher am kommenden Mittwoch (2. Oktober) in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausgestrahlt.

Bilder der mutmaßlichen Tatverdächtigen sind unter den folgenden Links abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/147322 https://polizei.nrw/fahndung/147321

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Männer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (sw/al)

