POL-K: 240928-1-K/BAB Mutmaßlich alkoholisierter VW-Fahrer verursacht schweren Verkehrsunfall vor Lanxess-Arena - Er hatte sich zuvor einer Polizeikontrolle auf der Autobahn 559 entzogen

Am Samstagabend (28. September) ist ein stark alkoholisierter Mann (67) vor der Lanxess-Arena mit seinem VW Polo auf einen an einer Ampel stehendes Taxi (Fahrer: 30) aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Taxi auf einen ebenfalls wartenden Mercedes (Fahrer: 38) geschoben. Der 67-Jährige und der Taxifahrer erlitten schwere Verletzungen und werden derzeit stationär in einer Klinik behandelt. Dort wurde dem Unfallverursacher, bei dem ein Atemalkoholvortest rund 1,4 Promille ergeben hatte, eine Blutprobe entnommen. Den schwerbeschädigten VW Polo stellten die Polizisten sicher. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert aktuell die Spuren. Für die Zeit der Unfallaufnahme ist der Östliche Zubringer stadteinwärts gesperrt. Der Verkehr wird über die Severinsbrücke abgeleitet.

Der 67-Jährige war Polizisten gegen 18 Uhr auf der BAB 559 in Fahrtrichtung Köln aufgefallen, da er in Schlangenlinien fuhr. Er hatte Anhaltezeichen missachtet und stattdessen beschleunigt. (as/de)

