LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots) - Am 24.08.2024 gegen 22:50 Uhr kam es in der Ortslage Oberreißen, Pfiffelbacherstraße / Pappelstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad. Der 17-jährige Fahrzeugführer kommt durch eine Bremsung im Kreuzungsbereich ins Schlingern und verliert der Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend stürzt dieser und verletzt sich an der Schulter. Der junge Mann wurde anschließend ins Robert-Koch-Krankenhaus verbracht und behandelt. Am Kleinkraftrad ...

mehr