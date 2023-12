POL-SE: Norderstedt - Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Lagerraum eines Gewerbebetriebes - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (17.12.2023) ist es in der Klaus-Groth-Straße zu einem Brandgeschehen gekommen, im Zuge dessen ein leerstehendes Einfamilienhaus im Vollbrand stand. Gegen 15:40 Uhr meldeten Anwohner ein Feuer in einem Einfamilienhaus, so dass Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zum ...

