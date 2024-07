Grünstadt (ots) - Am 28.04.2024 wurde zur Mittagszeit ein Geldbeutel bei der Polizeiinspektion Grünstadt abgegeben. Der Verlierer wurde durch die Polizei kontaktiert und begab sich zwecks Abholung zur Polizei in Grünstadt. Laut seinen Aussagen habe er den Geldbeutel am Abend zuvor bei den Autoscooter des Weinfestes in Grünstadt im Östlichen Graben verloren. Er stellte fest, dass 10 Euro und seine Bankkarte aus dem ...

