Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B7

Weimar (ots)

Am Freitagabend kam es auf der B7 in Weimar Höhe des Sportplatzes Lindenberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Höhe des Sportplatzes wollte ein am Unfall unbeteiligter Pkw nach links in den Webicht abbiegen und musste auf Grund von Gegenverkehr abbremsen. Zwei hinter ihm befindliche Pkws der Marke Mercedes kamen noch zum Stehen, jedoch fuhr auf den hinteren ein Skoda auf, der es trotz Gefahrenbremsung nicht mehr zum Stillstand schaffte. Die beiden vor ihm befindlichen Fahrzeuge wurden dabei zusammengeschoben, wobei sich ein 85-Jähriger und eine 83- Jährige im mittleren Fahrzeug schwer verletzten. Der 30-jährige Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls leicht. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf circa 18000 Euro. Die Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge fast eine Stunde komplett gesperrt werden.

