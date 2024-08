LPI-J: Unfall mit Hunden - Halter entfernen sich vom Unfallort

Weimar (ots) - Der seit den Vormittagsstunden des 24.08.2024 vermisste 73-jährige Heinz Dieter R., nach dem auch per Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde, konnte in den Abendstunden wohlbehalten aufgegriffen und in seine Pflegeinrichtung zurückgebracht werden. Die Polizei bedankt sich für die Mitwirkung der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

