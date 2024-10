Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241031-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Auto geriet in den Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Niederaußem am Mittwochmorgen (30. Oktober) ist ein Autofahrer (68) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 68-Jährige gegen 7.10 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße (B) 477 in Richtung Niederaußem gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der VW-Fahrer kurz nach der Einmündung "Am Villerand" nach links von der Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte der VW mit dem Heck des Ford eines 43-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Ford gedreht worden und gegen eine Leitplanke geprallt. Der Fahrer (62) eines Alfa Romeo sei hinter dem VW gefahren und habe eigenen Angaben zufolge eine Vollbremsung durchgeführt, um nicht in die Unfallstelle zu fahren. Daraufhin sei ihm der Opel eines 21-Jährigen aufgefahren.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Einsatzkräfte sperrten die B 477 zwischen der Straße "Am Villerand" und dem Hiepenfeldweg für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten bis etwa 9 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell