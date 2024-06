POL-OL: Hoher Schaden nach Kabeldiebstahl von einer Baustelle

Oldenburg (ots) - Am Dienstagabend überfielen zwei Männer einen Kiosk am Sodenstich und konnten mit einer geringen Beute entkommen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Zwei bislang unbekannte und maskierte Täter hatten den Kiosk um 20:35 Uhr betreten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bedrohte einer der beiden Männer den Mitarbeiter mit einem Messer, während der Zweite eine Eisenstange in der Hand hielt. ...

