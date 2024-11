Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag in ein Wohnhaus in Östringen eingebrochen.

In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 18:10 Uhr verschafften sich die Diebe über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Silke Gehrig, Pressestelle

