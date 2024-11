POL-HI: Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet Hildesheim- in 2 Stunden waren 26 Verkehrsteilnehmende zu schnell

Hildesheim (ots) - Nordstemmen/Rössing -(jb) Die Abwesenheitszeit der Hauseigentümer vom 02.11.24, 18.15 Uhr bis 03.11.24, 01:40 Uhr, nutzten unbekannte Täter, um in ein Einfamilienhaus in der Straße Hinter den Buchen in Rössing einzubrechen. Die Täter drangen durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Haus und durchsuchten dieses. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden ...

